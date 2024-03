Maaza Mengiste inaugura la cattedra Virginia Woolf a Siena

Maaza Mengiste inaugura la cattedra Virginia Woolf dell'Università per stranieri di Siena il 12 marzo prossimo. L'autrice di The Shadow King (Il re ombra), pubblicato in Italia da Einaudi, terrà, nell'aula magna intitolata Virginia Woolf, la prima lezione della cattedra, istituita, si spiega, "in continuità con l'intitolazione di ventiquattro aule Unistrasi ai dodici professori che rifiutarono il giuramento al fascismo e alle dodici donne intellettuali antifasciste".

Nell'aula magna intitolata all'autrice di Una stanza tutta per sé e di Tre ghinee, si spiega dall'Ateneo, "ogni giorno si svolgono attività, incontri con il territorio e si fa lezione in quattordici lingue, è lo spazio che più rappresenta l'Università per Stranieri come ateneo senza confini, luogo aperto di incontri tra storie diverse, dove imparare a scambiare sguardi e a decolonizzarsi in senso culturale e politico. Nello spirito di questa pluralità, il rettore Tomaso Montanari ha rivolto l'invito a inaugurare la cattedra Virginia Woolf" a Maaza Mengiste.



