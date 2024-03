Lezioni di storia delle arti all'Archivio Gucci a Firenze

Quinta stagione, dal 14 marzo al 30 maggio, sempre alle 18.45, delle Brevissime - lezioni di storia delle arti, iniziativa di divulgazione ideata dal Centro Di nel 2022. Paradiso in terra il titolo del nuovo ciclo di incontri dedicati al tema del paesaggio e della natura che lo compone, e che sarà ospitato nella sede dell'Archivio Gucci di Firenze, eccezionalmente aperto al pubblico per questa occasione.

Otto le lezioni tenute da architetti paesaggisti, storici, agronomi, scrittori e filosofi della comunicazione, nella quali si affronteranno temi che vanno dal concetto storico-filosofico e contemporaneo di paesaggio al racconto dei paesaggi dipinti nel mondo antico, degli agrumi nei giardini mediterranei, e delle influenze reciproche fra l'architettura dei giardini italiani e quella di altri paesi europei arrivando ai giardini contemporanei e quelli letterari fino a parlare dell'anima degli alberi. Si parte il 14 marzo con l'architetto Eugenio Pandolfini, a seguire l'archeologa Anna Anguissola, due incontri con l'architetto paesaggista Filippo Pizzoni, l'architetta paesaggista Anna Lambertini, il professore di colture arboree Giuseppe Barbera, lo scrittore Luca Scarlini e l'agronomo e arboricoltore Giovanni Morelli. Il progetto Brevissime è nato dall'idea di raccontare il patrimonio culturale dell'Italia attraverso una serie di talks che ne indagano i molteplici aspetti - arte, architettura, design, moda e costume, botanica, filosofia, archeologia - affidandone la divulgazione a noti esperti delle varie materie che con un linguaggio accessibile, accattivante e al contempo autorevole, in interventi di massimo 45 minuti possano raggiungere un ampio spettro di persone.

Eccezionalmente in occasione della quinta stagione di Brevissime, prima di ogni lezione, tre gruppi di persone (alle 17; 17.30; 18) potranno effettuare delle visite guidate all'Archivio Gucci, previa conferma della prenotazione. Per le lezioni e per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione (per soci e non soci) via email scrivendo a brevissime@gmail.com entro 24 ore dal giorno della lezione.



