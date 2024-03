Furti in Maremma, 3 inseguiti e arrestati prima del Lazio

Un'operazione dei carabinieri di Orbetello (Grosseto) ha portato all'arresto di tre uomini accusati di furto che sono stati inseguiti e presi sull'Aurelia mentre scappavano verso il Lazio. Ben cinque pattuglie li hanno raggiunti e fermati. I tre sono accusati di essere autori di almeno tre furti in supermercati di Capalbio, Albinia e Orbetello. L'inseguimento è durato diversi chilometri.

La refurtiva è stata recuperata e resa ai negozi.

Alcune sere fa, sempre sull'Aurelia, all'altezza dello svincolo di Orbetello, un'altra pattuglia è riuscita ad arrestare in flagranza di reato un altro uomo, stavolta per il furto di una vettura rubata in un parcheggio pubblico di Grosseto. Anche questo ladro si è messo in fuga in direzione sud. Il proprietario, accortosi del fatto, ha subito chiamato il 112 e segnalato la cosa. Le centrali operative di Grosseto ed Orbetello si sono quindi messe all'opera, in stretto contatto, indirizzando le pattuglie in servizio in quel momento, una delle quali, appunto, è riuscita poco dopo ad individuare e fermare il fuggitivo. La macchina era stata acquistata pochi giorni prima ed è stata restituita al titolare. All'udienza di convalida il giudice ha stabilito il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.



