Dagli Uffizi a Palazzo Vecchio gratis per le donne l'8 marzo

Dagli Uffizi a Palazzo Vecchio: musei di Firenze gratuiti per il pubblico femminile l'8 marzo, per la Giornata internazionale della donna.

In particolare le Gallerie degli Uffizi aderiscono al programma del ministero della Cultura per i musei statali in occasione della ricorrenza. L'ingresso sarà gratuito per tutte le donne alla Galleria delle Statue e delle Pitture, in Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli. Il complesso museale l'8 marzo lancerà poi simbolicamente sul proprio sito (www.uffizi.it/mostre-virtuali/storie-di-donne-nella-gioviana) una mostra tesa a valorizzare la presenza femminile nelle collezioni degli Uffizi: Storie di donne e potere tra Oriente e Occidente nella serie gioviana degli Uffizi, rassegna focalizzata sui volti di alcune donne illustri della storia selezionati dalla raccolta di ritratti della Galleria.

Tra i musei civici per l'intera giornata di venerdì prossimo apertura gratuita per le donne a Palazzo Vecchio, la Torre di Arnolfo (ma in caso di pioggia resterà chiusa al pubblico per motivi di sicurezza, sarà accessibile il camminamento di ronda), il Museo Novecento, il complesso monumentale di Santa Maria Novella, il Museo Stefano Bardini e Palazzo Medici Riccardi. A Palazzo Vecchio e al Museo Novecento saranno inoltre offerte occasioni di visita tutte al femminile: nel primo sarà possibile scoprire di più su due grandi donne del passato, la duchessa Eleonora de Toledo e la sua amica e poetessa Laura Battiferri.

Al Museo Novecento, invece, visitatrici e visitatori potranno avvicinare la figura dell'artista contemporanea Alessandra Ferrini, la cui mostra Unsettling Genealogies ha da poco aperto i battenti.



