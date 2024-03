Cisterna con percolato va fuori strada e si ribalta nel Pisano

Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina alle 10 per una cisterna, contenente percolato di una discarica di Pomarance (Pisa), che per cause ancora da accertare è finita fuori strada, ribaltandosi, sulla strada regionale 439, la Sarzanese Valdera, nel Pisano. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo scongiurando possibili rilasci del percolato nel terreno e nel reticolo minore che costeggia la strada.

Sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr (Nucleare-Bbologico-chimico-radiologico) che ha contribuito e assistito durante tutte le fasi di travaso del percolato in un'altra cisterna. La rimozione del veicolo è in fase di ultimazione. Sul posto anche i carabinieri.



