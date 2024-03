Accoltella il figlio 27enne durante un litigio con la moglie

I carabinieri della compagnia di Viareggio (Lucca) hanno arrestato un uomo residente nel quartiere di Varignano dopo che al termine di un litigio con la moglie ha aggredito e ferito il figlio 27enne con un coltello ad una coscia. Il giovane è stato trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale 'Versilia' e non sarebbe in pericolo di vita. Al momento è ignoto il motivo del litigio fra marito e moglie. L'episodio ha molto scosso i vicini di casa, spaventati per quanto accaduto. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri per non far degenerare ulteriormente la discussione familiare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA