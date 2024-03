Operaio colpito da scarica elettrica ad Arezzo, in ospedale

Un tecnico è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla posa della fibra ottica in via del Trionfo ad Arezzo. E' accaduto stamani intorno alle 12.

Secondo quanto si è appreso, un operaio di una ditta di telefonia sarebbe stato investito da una scarica elettrica durante il lavoro di sistemazione dei cavi della fibra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, la verifica degli impianti e i coordinamento delle operazioni di soccorso.

Presenti anche i sanitari dell'emergenza urgenza con un'ambulanza. L'uomo non avrebbe riportato ferite gravi ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo da un collega. La strada è rimasta inaccessibile fino al termine delle attività di verifica. Sul posto presente la polizia municipale di Arezzo.



