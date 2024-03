Terrorismo: ricordato poliziotto Petri ucciso da Br nel 2003

Celebrato a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 21/o anniversario dell'uccisione da parte delle Brigate Rosse del sovrintendente della Polizia di Stato Emanuele Petri. Presenti il prefetto Renato Cortese dirigente centrale della Polizia di Stato, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni e le autorità locali. Dopo una piccola cerimonia a, Cortona, poi c'è stata la commemorazione a Castiglion Fiorentino davanti alla stazione che il 2 marzo 2003 vide arrivare il treno dove trovò la morte Emanuele Petri. "Emanuele Petri quel giorno non fece rientro a casa perché in quei documenti controllati in treno qualcosa non quadrava - ha rievocato i fatti il prefetto Renato Cortese -. Un eroe in divisa per difendere il bene comune. Il sangue di Emanuele ci ha consentito di porre fine ad una nuova matrice terroristica. Una lunga scia interrotta proprio grazie al suo sacrificio. I caduti della Polizia di Stato sono un esempio di tutti noi, per chi indossa questa divisa ed ha voglia di farlo.

Un sacrificio immortale per tutti noi". "Questo - ha anche detto rivolto alla vedova Alma Petri, presente all'iniziativa - non lenisce il dolore, ma ci aiuta ad accettare l'assenza di Emanuele, un esempio per far germogliare la legalità". Il sottosegretario Molteni, ha ribadito il senso del gesto di Emanuele. "Vi porto l'abbraccio del ministro Matteo Piantedosi - ha detto - E oggi parla il cuore di chi rappresentando le istituzioni riconosce a Emanuele Petri un ruolo importante che è quello della Polizia di Stato, proprio in un momento difficile come questo. Il volto di Emanuele è il sacrificio di tutti coloro che indossano una divisa". "La storia della Polizia di Stato - ha aggiunto Molteni - è fatto di lacrime ma quando il Paese chiama la Polizia di Stato c'è ma quando la Polizia di Stato chiama le forze istituzionali devono rispondere presente".

Commossa la vedova Alma Petri: "Continuo il mio lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, sono andata di recente alla scuola di Polizia di Peschiera del Garda e ho visto lacrime negli occhi degli allievi. Garantire la legalità è fondamentale".



