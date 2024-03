Lupo trovato morto a Pistoia, ipotesi bracconaggio

La carcassa di un esemplare giovane di lupo maschio è stata trovata dai carabinieri forestali di Pistoia, nei boschi intorno alla città. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte. L'ipotesi più plausibile però è che sia stato ucciso da bracconieri.

Il lupo è specie protetta e il suo ruolo di predatore lo pone al vertice della catena alimentare, ricercando tra gli ungulati (cinghiali, caprioli, cervi) le prede preferenziali che, spiegano i carabinieri forestali, "sono in continuo accrescimento sul territorio".



