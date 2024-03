1.000 manifestano a Firenze sotto Consolato Usa poi in corteo

Manifestazione per la Palestina a Firenze con circa 1.000 partecipanti che prima si sono radunati davanti al consolato Usa poi si sono avviati in corteo sui lungarni ed hanno concluso l'iniziativa in piazza Santo Spirito.

La manifestazione si è svolta in modo ordinato e senza problemi.

Davanti al consolato Usa i partecipanti si sono trattenuti oltre un'ora prima di muoversi sull'itinerario previsto. I partecipanti hanno mostrato uno striscione che chiede 'di fermare il genocidio a Gaza e il cessate il fuoco'. Scanditi slogan contro Israele e gli Usa. Non c'erano solo studenti ma anche lavoratori portati dai Cobas oltre a esponenti della comunità palestinese. In piazza Santo Spirito gli ultimi interventi.



