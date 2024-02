Museo Novecento e Bardini mettono in mostra le opere di Butzer

Una selezione di 25 opere esposte al Museo Novecento che testimoniano l'intera carriera dell'artista tedesco André Butzer (Stoccarda, 1973) e poi un dialogo tra le sue opere e il Museo Stefano Bardini di Firenze.

Si muoverà su questo doppio binario il progetto espositivo dedicato a Butzer.

La prima parte della mostra, dal titolo 'Liebe, Glaube und Hoffnung' si aprirà domani 1 marzo 2024 al Museo Novecento, fino al 9 giugno, mentre '… und der Tod ist auch ein Leben' si svolgerà al Museo Stefano Bardini dal 22 marzo al 9 giugno. La mostra, si spiega in una nota, consentirà di approfondire l'intera parabola artistica di Butzer, la cui pratica prende avvio dalla commistione tra l'espressionismo europeo e la cultura popolare americana. La mostra al Museo Novecento prende ispirazione dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi (13:13) e riunisce circa 25 opere selezionate da Butzer per presentare l'interconnessione tra il lavoro passato e presente, mettendo in luce la centralità di alcune tematiche come i dualismi tra vita e morte, speranza e disperazione, verità e falsità. La selezione è arricchita da alcune opere inedite, realizzate appositamente per la mostra, come la grande tela 'Ohne Titel' (Madonna delle stelle). La seconda parte del progetto, al Museo Stefano Bardini, nasce da un nucleo di opere realizzate dall'artista a seguito di una visita al museo. Il percorso espositivo prevede anche l'allestimento di una selezione di disegni e acquerelli.

"Siamo felici di accogliere negli spazi del piano terra del Museo Novecento e nelle sale del Museo Stefano Bardini un grande progetto espositivo dedicato ad André Butzer - ha detto Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento -. Il primo in assoluto in un'istituzione pubblica italiana, un percorso antologico alla scoperta di dipinti e sculture, dagli anni Novanta ai nostri giorni".



