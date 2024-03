Da chitarra Ligabue a giacca Pezzali, asta per alluvionati Prato

Un giubbotto del 1992 appartenuto a Max Pezzali degli 883, una chitarra autografata da Luciano Ligabue, due microfoni usati da Elisa, alcuni plettri appartenuti a musicisti come Steve Tyler degli Aerosmith o Robby Krieger dei The Doors: sono alcuni dei circa 20 oggetti personali e cimeli firmati da grandi nomi della musica italiana e internazionale che saranno messi all'asta il 2 marzo per raccogliere fondi a favore del Comitato Pro emergenze Città di Prato onlus a seguito dell'alluvione che ha colpito la città i primi giorni di novembre.

L'asta benefica, intitolata 'Insieme per Prato', è organizzata dall'azienda Paoletti Guitars, si svolgerà, alle 16, nel salone consiliare di palazzo comunale a Prato, e sarà possibile partecipare anche collegandosi online. Tra gli oggetti che andranno all'incanto anche una bottiglia di vino della tenuta Il Palagio autografata da Sting e altri cimeli ancora.





