A Firenze la collezione Bitner con edizioni illustrate di Dante

Sarà esposta a Firenze, per la prima volta in Italia, la collezione di edizioni illustrate di Dante in francese, e non solo, di Paul Bitner con l'obiettivo di far luce sulla diversità delle illustrazioni dantesche prodotte fuori dalla penisola italiana, dalla metà dell'Ottocento a oggi .

La mostra 'Ridon le carte' sarà inaugurata domani, primo marzo, alla Biblioteca Marucelliana di Firenze e sarà seguita da una giornata di studi dal titolo 'Tradurre la Commedia di Dante', il 7 marzo. La rassegna, si spiega in una nota, esporrà la collezione di Bitner ripercorrendo le traiettorie di una costellazione di artisti che, nel passato fino ad oggi, si sono confrontati con l'immaginario dantesco, come Adolf von Sturler (1859, 1884), Herman-Paul (1924), Jean Fautrier (1928-30), Edouard Goerg (1950), Reinhoud d'Haese (1997), Ivan Messac (1999), Élizabeth Prouvost (2014). Ma la mostra propone anche un dialogo con altre culture dantesche, come quella britannica, danese, olandese, polacca e statunitense, e offre l'occasione di incontrare testi e immagini rare, inedite, perdute o ritrovate, permettendo di interrogare il dialogo tra culture linguistiche e iconografiche e riscoprire, tra testo e immagine, un Dante visto da fuori Italia. L'iniziativa è stata organizzata nel quadro del Curriculum bilaterale Italo-Francese, in collaborazione con l'Università Italo-Francese e con l'Institut Français di Firenze per celebrare il 'Mese della Francofonia'.



