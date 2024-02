A Firenze la bici mezzo più veloce nelle strade a 30 all'ora

Vince la bicicletta nella gara a Firenze con monopattino in sharing, tramvia, autobus, scooter elettrico e auto elettrica attraversando tre delle zone con il limite di 30 km a/h. Per coprire il percorso dal parcheggio scambiatore di Careggi al mercato centrale di San Lorenzo ci sono voluti 20 minuti in bici, a seguire più veloci sono stati scooter elettrico, monopattino in sharing e tramvia, fanalini di coda vettura elettrica e l'autobus. Questo il risultato reso noto da Legambiente che ha promosso la sfida, il trofeo '30 e lode' in occasione della tapa fiorentina della campagna itinerante dell'associazione 'Città 2030: le città e la sfida del cambiamento'.

L'intero percorso di ciascun mezzo, condotto da volontari di Legambiente, è stato ripreso in video per mettere a confronto tempo, costo, emissioni prodotte, calorie consumate. Firenze, ha poi sottolineato l'associazione, "ha già un buon numero di strade a 30 km/h (circa 259 km totali ad oggi), ma occorre anzitutto garantire il rispetto del limite, non solo attraverso maggiori controlli ma ridisegnando e ridistribuendo lo spazio stradale in modo da rendere naturale la riduzione della velocità per garantire più sicurezza, specie gli utenti più deboli, minori emissioni e rumorosità, più spazio per la mobilità dolce, il verde e la socialità". Dal punto di vista ambientale, si spiega inoltre, Firenze, entro sei anni, dovrà ridurre del 16% il Pm10, del 20% il Pm2.5 e del 32% l'No2 per rispettare i limiti previsti dalla nuova direttiva sulla qualità dell'aria.





