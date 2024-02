Scoppia un incendio,3 soccorsi e appartamenti evacuati a Livorno

Tre persone soccorse e affidate ai sanitari e appartamenti evacuati la notte scorsa a Livorno per un incendio sviluppatosi in un'abitazione al primo piano di un immobile in via Città del Vaticano.

I vigili del fuoco sono interventi intorno a mezzanotte e mezza. Da quanto spiegato il rogo è divampato al primo piano e in tempi brevissimi il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Così tutte le abitazioni della scala interessata sono state evacuate mentre tre persone sono state tratte in salvo e affidate ai sanitari: le loro case erano state completamente invase dal fumo.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari, intervenuti anche carabinieri, vigili urbani, protezione civile, personale della Casalp e il sindaco di Livorno Luca Salvetti. E' scattato anche il sequestro degli appartamenti disposto dal magistrato ed eseguito dai vigili del fuoco.





