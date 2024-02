Dante vi incontrò Beatrice, suite in vendita fino a 12 milioni

Sono in vendita gli appartamenti di palazzo Portinari Salviati a Firenze, che fu residenza di Beatrice Portinari, musa di Dante, e accolse il lavoro di architetti e artisti come Michelozzo e Giuliano da Sangallo: gli alloggi hanno dimensioni dai 90 ai 200 mq, per arrivare ai 450 mq dell'attico con terrazza panoramica vista sulla Cupola del Brunelleschi, e hanno richieste che oscillano tra i 980mila euro e i 12 milioni di euro.

Il palazzo, che si sviluppa su quattro livelli, oggi ospita una residenza d'epoca con hotel 5 stelle lusso e suite al piano nobile, appartamenti ai piani superiori, una spa ed un ristorante stellato.

"Ci sono case che nascono già leggenda - afferma Cinzia Romanelli, amministratrice delegata di Building Heritage - Forbes Global Properties che gestisce la vendita - e questo palazzo, che ha fatto la storia di Firenze, ne è una testimonianza. Camminare nelle sue stanze è un'emozione indescrivibile, che passa dagli splendidi soffitti stuccati fino ai bellissimi affreschi. Questo palazzo è un autentico gioiello di storia".



