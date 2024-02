Accademia Chigiana lancia concorso dedicato a musiche da film

Scoprire e valorizzare la nuova generazione di compositori di musica per film, offrendo loro una piattaforma internazionale su cui esibirsi. E' l'obiettivo della prima edizione del concorso Chigiana international film scoring competition. Il concorso, unico nel suo genere è aperto ai talenti di tutte le età, etnie e generi, e accoglie partecipanti da ogni parte del globo.

L'Accademia Chigiana, spiega una nota, in linea con la rinomata tradizione dei suoi corsi di musica per film, che hanno avuto come docenti Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani, e in parallelo con l'attuale Film scoring intensive Program, alla terza edizione, con questa iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere e celebrare l'arte della composizione musicale per il cinema e per tutto il comparto dell'audiovisivo.

I partecipanti sono invitati a presentare composizioni originali per orchestra sinfonica di 42 elementi, con o senza l'aggiunta di strumenti digitali, finalizzate al re-scoring di una scena cinematografica della durata massima di tre minuti, assegnata dalla giuria. Il modulo è disponibile online dal 15 gennaio all'1 aprile. I finalisti saranno annunciati l'8 aprile, mentre il vincitore sarà proclamato il 15 aprile. Per Nicola Sani, direttore artistico dell'Accademia Chigiana, "con l'International Film scoring competition si ampliano considerevolmente le opportunità offerte ai giovani talenti che intendono diventare protagonisti nel mondo della musica per il comparto cinematografico e dell'audiovisivo. Ciò che caratterizza questa iniziativa è di essere perfettamente inserita nel contesto della produzione multimediale professionale e di mettere a disposizione del vincitore del concorso mezzi di produzione allineati con il più alto standing internazionale". In giuria nomi noti della composizione cinematografica, tra cui Pete Anthony (orchestratore Hunger Games, The Mandalorians, Spiderman), Marco Beltrami (compositore I Robot, Ford vs. Ferrari, A quiet place), Anna Drubich (compositore Navalny, Barbarians, The Master and Margarita), Patrick Kirst (compositore The Kissing Booth, Woman of the Dead), Franco Piersanti (compositore Il Caimano, Il Commissario Montalbano, Siccità).



