Maltempo in Toscana, alcune frane e allagamenti

Il maltempo in Toscana ha provocato frane e allagamenti, oltre a fare salire sopra il livello di guardia una serie di corsi d'acqua della regione interessata da una perturbazione che ha fatto scattare l'allerta arancione per il rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore nelle aree nord occidentali, nell'area dei bacini del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese, e lungo la fascia costiera fino al sud della regione, codice giallo invece per il resto del territorio.

Gli allagamenti hanno causato la chiusura temporanea della statale 67 bis Tosco Romagnola nel Pisano, località Arnaccio, poi riaperta, e disagi in città a Livorno dove oggi sono chiuse le scuole come anche in altri comuni toscani, Per le frane uno smottamento in via Pietra a Padule, nel comune di Massarosa (Lucca) ha coinvolto un'auto: le due persone a bordo, spiegano i vigili del fuoco, sono rimaste bloccate all'interno ma non hanno riportato ferite. Per un altro smottamento, a Galligano, in Garfagnana - dove a Fabbriche di Vallico si sono registrati cumulati superiori a 130mm - tre le famiglie rimaste isolate. Frane si sono registrate anche in Lunigiana. Interventi poi per alberi caduti: a Livorno, in viale Italia, un groppo pino è crollato su alcuni veicoli in sosta, nessun ferito.

Tra i corsi d'acqua sopra il primo livello di guardia l'Ombrone pistoiese a Pistoia e Poggio a Caiano e il Bisenzio a Signa e Gamberame. Il Cecina è arrivato al primo livello di guardia, anche l'Ombrone Grossetano ha raggiunto il primo livello a Cinigiano.

Aumenti anche lungo l'asta dell'Arno "ma all'interno dei livelli di riferimento" spiega il governatore Eugenio Giani che aggiunge: "Nelle prossime ore fino a sera previste ancora precipitazioni su costa, Arcipelago e nord ovest".



