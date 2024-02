I Calexico aprono il 43/o Pistoia Blues Festival

La 43/a edizione del Pistoia Blues Festival 2024 sarà aperta dal concerto della band statunitense dei Calexico, attesi il 4 luglio 2024 nella Fortezza Santa Barbara a Pistoia. Nel giorno dell'Indipendenza Americana la band fondata da Joey Burns e John Convertino porterà il loro folk blues desertico per la prima volta sul palco del Festival.

Il gruppo formatosi in Arizona nel 1996 sprigiona lo spirito del crossover tipico delle popolazioni del sud degli Stati Uniti al confine con il Messico, in sonorità vicine all'alternative country. Negli anni i Calexico hanno pubblicato otto album in studio (tra cui "Years to burn", in collaborazione con gli Iron & Wine, nominato ai Grammy nel 2019), e collaborato con molteplici artisti: da Willie Nelson e Jim James a Nancy Sinatra e Neko Case. L'album uscito nel 2022 dei Calexico, "El Mirador", si pone sia come punto di osservazione che come faro nell'oscurità; un'opportunità per guardarsi dentro, riflettere sul legame tra la Terra e la sua gente. I biglietti per il concerto saranno in prevendita dall'1 marzo alle 11 sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket.



