A Firenze lo spettacolo di Dario Ballantini

Dal 1 al 3 marzo Dario Ballantini porterà al Teatro di Rifredi dieci cavalli di battaglia, legati soprattutto al mondo della musica, che hanno fatto la sua carriera artistica: è Lo spettacolo di Ballantini - Conseguenze di 40 anni nei panni di altri. Farà sfilare artisti come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero, si spiega in una nota nella quale si sottolinea che lo spettacolo è pieno di racconti curiosi e inediti. Per ognuno dei personaggi che interpreta Ballantini svela i retroscena della trasformazione, dalla sua genesi all'incontro faccia a faccia tra attore e imitato, il tutto condito dal ricordo di immancabili conseguenze tragicomiche di una carriera totalmente vissuta nei panni gli altri. Accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini e da materiali video, Ballantini dona a ogni personaggio il suo sorprendente trasformismo. Pittore post espressionista, scultore, attore per il cinema per la televisione e per il teatro, conduttore radiofonico, cantante, inimitabile trasformista, Dario Ballantini celebra a Firenze i suoi 40 anni di carriera non solo con il teatro, ma anche con un evento dedicato all'arte. Giovedì 29 febbraio inaugurerà la sua mostra personale Enigmi Esistenziali alla Contemporary Art Gallery. In mostra le sue principali opere che indagano il ruolo dell'inconscio e le dimensioni più inesplorate della percezione umana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA