A Firenze la prima di 'Ho visto cose' di Maurizio Lombardi

Si chiama 'Ho visto cose' lo spettacolo teatrale che Maurizio Lombardi presentera' in prima nazionale al Teatro di Fiesole (Firenze), da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo.

Un one-man show in cui l'autore, regista e attore fiorentino porterà il pubblico, con le musiche dal vivo di Giuseppe Scarpato, in un viaggio che unisce l'AI al mito, passando per i classici fino all'oggi, a quella quotidianità tutt'altro che semplice e sempre più incasinata che lascia pochi spazi alla bellezza della poesia, si spiega in una nota. 'Ho visto cose' è un dialogo assurdo fra due cellule del corpo umano, un incontro tra Dio e gli artisti. Evocando Trilussa. E Prometeo, artefice di tutto, fino ad arrivare al grande dilemma di Amleto più attuale che mai e 'al fin della licenza', tirando di spada con Cyrano.

La musica e le chitarre live di Scarpato e gli effetti sonori si faranno gesto nel corpo dell'attore tentando di portare il pubblico nelle galassie più lontane per cercare di trovare insieme un significato a tutto questo, una mappa, per orientarci nel grande mistero della vita… o quasi. Teatro e AI, macchina ed essere umano, algoritmo e biologia o più semplicemente, 'Ho visto cose'.

L'inizio degli spettacoli e' alle ore 21, ad eccezione della replica pomeridiana di domenica 3 marzo (ore 17). I biglietti - posti numerati 20/15 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita)



