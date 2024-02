Drusilla Foer ricoverata per polmonite: "Ci rivediamo presto"

Ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori. A renderlo noto è la stessa artista fiorentina in un video ironico pubblicato sui suoi profili social nel quale rassicura: "Ci rivediamo presto".

Nel video si vedono alcuni amici e familiari intorno al letto di ospedale, che le raccomandano di muoversi lentamente, di riposarsi, e anche di fare testamento e di ricordarsi di loro.

"Ma cosa dite? Uccellacci del malaugurio - risponde Drusilla -.

Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora".



