Turismo culturale, Roma più recensita ma è Firenze la più amata

La città di Roma si conferma la regina del turismo culturale in Italia, ma è Firenze con la sua piazza del Duomo, la più amata dai viaggiatori. E' quanto emerge dal report sul turismo culturale 2024 di The Data Appeal company presentato in occasione della decima edizione di Tourisma, in corso a Firenze fino al 25 febbraio.

Il report analizza milioni di tracce digitali pubblicate online relativamente a 876 mila punti di interesse turistico in Italia nel 2023. Dalla classifica delle dieci attrazioni più recensite, emerge che Roma conta da sola quasi il 60% di tutte le recensioni, mentre Piazza Duomo a Firenze conquista il primato di attrazione culturale con sentiment score (ovvero grado di apprezzamento) più alto (96.5/100). Dall'analisi emerge anche che se il turismo è stato in ripresa rispetto agli anni precedenti, ma il numero di contenuti online sui luoghi della cultura è di poco inferiore: 21,3 milioni contro 21,5 milioni.

Questo, è stato spiegato, è probabilmente dovuto al forte innalzamento dei prezzi. Per quanto riguarda gli hotel, le tariffe sui portali hanno subito un aumento medio annuale del 20% nelle città della cultura. A Roma la tariffa media ha segnato un incremento del 37%, Venezia si conferma la città con la tariffa media più alta: 260 euro a notte per doppia (+20% rispetto al 2022), Napoli è invece la città con la tariffa media più bassa: 136 euro a notte per doppia (+25% rispetto al 2022).

Sulla composizione dei mercati e provenienza dei visitatori emerge che il 35,9% delle tracce digitali è stata pubblicata dagli italiani, anche se in netto calo rispetto all'anno 2022.

Spiccano i contenuti dei turisti stranieri, in particolare quelli dei Paesi europei, come Germania (7,1%), Francia (5,9%), Regno Unito (4,7%) e Spagna (4,3%), ma segnano un aumento anche Stati Uniti (3,6%), Brasile (2,1%) e Australia (1,9%).



