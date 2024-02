Concerto dei Deus al Firenze Rocks, che saliranno sul palco della Visarno Arena il 15 giugno prima dei Tool, headliner della giornata.

La rinomata band belga, spiega una nota, fa il suo ritorno in Italia dopo il memorabile concerto del 2023 a Milano. Il loro più recente album "How To Replace It", pubblicato il 17 febbraio 2023, ha segnato un trionfale ritorno discografico per questa storica rock band.



