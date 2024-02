Auto contro albero nel Livornese, un morto e un ferito grave

Un automobilista 35enne è morto in un incidente stradale accaduto intorno alle 15 sulla via Aurelia sud a Castagneto Carducci (Livorno).

L'auto su cui si trovava insieme ad un secondo passeggero si è schiantata contro un albero e i due nell'impatto sono stati proiettati fuori dall'abitacolo. Per il 35enne, albanese, non c'è stato niente da fare, è deceduto sul posto, mentre l'altro ferito è stato soccorso e trasportato con il Pegaso all'ospedale di Cisanello dove è stato ricoverato in codice rosso.



