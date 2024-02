Al via la sfida per il migliore pasticciere d'Italia 2024

Al via, il 5 e 6 marzo, il Campionato Nazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria in programma alla Fiera Tirreno CT a Marina di Carrara (Massa-Carrara). La competizione, ideata e organizzata dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), ha l'obiettivo di assegnare il trofeo di Migliore Pasticciere d'Italia 2024 e formare la Nazionale, "ovvero la squadra che rappresenterà l'Italia al prossimo Mondiale previsto nel 2025".

Le prove in gara per i maestri pasticcieri saranno a tema "Il mondo incantato delle fiabe" con scultura in pastigliaggio e monoporzione moderna, scultura in cioccolato e praline, scultura in zucchero e torta moderna. Ai vincitori assoluti delle tre categorie il compito di rappresentare l'Italia nel World Trophy of Pastry, Icecream and Chocolate che si terrà nel 2025.

Da 3 al 6 marzo in calendario anche il Campionato Miglior Colomba, Campionato di Panificazione e Campionato Artisti Decoratori. "Questa edizione - afferma Matteo Cutolo, presidente Fipgc - vanta davvero una grandissima partecipazione, avremo tantissimi professionisti da ogni angolo d'Italia. Questo ci riempie di orgoglio perché vuol dire che l'intero settore dolciario è in crescita, che si ha voglia di imparare e mettersi in gioco, e sottolinea quanto sia importante la continua formazione e il confronto con gli altri esperti del settore".





