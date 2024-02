Torna a fiorire il Borgo delle camelie in Lucchesia

Il Borgo delle camelie torna a fiorire. Nelle due paesi di Pieve e Sant'Andrea di Compito, frazioni del comune di Capannori (Lucca) ricchi di questa pianta dai bellissimi fiori e da cui si ricava il te', è tutto pronto per la 35/a edizione della Mostra antiche camelie della Lucchesia: si svolgerà nei primi quattro fine settimana di marzo (nei giorni 2-3, 9-10, 16-17 e 23-24), ospitando più di 150 eventi. In programma visite al camelieto, il più esteso d'Europa con 1.500 piante su 4 ettari e più di mille cultivar differenti, eventi culturali, spettacoli, concerti, rievocazioni storiche e animazione per i bambini, cibo della tradizione.

Tra le novità, oltre a un fine settimana in più di visite, un potenziamento delle navette per raggiungere il borgo, che sarà chiuso al traffico, e una maggiore offerta enogastronomica.

La Mostra è organizzata dal Centro culturale Compitese in collaborazione col Comune di Capannori.

La manifestazione, è stata spiegato in occasione della sua presentazione, "richiama sempre più visitatori dall'Italia e dall'estero, e, per aprire sempre più alle famiglie, aumentano le offerte culturali, di intrattenimento e di accoglienza rivolte a tutte le età": "Se il Borgo delle camelie si apre al mondo è per la bellezza dei suoi tesori storici e naturali, ovviamente, ma anche per le capacità e la forza della comunità, capace di accogliere i visitatori e di costruire una solida rete di collaborazioni". Tra i percorsi esperienziali la cerimonia del tè giapponese e visite guidate al Camelieto, all'Antica chiusa Borrini e al Borgo delle camelie. Si rinnova anche la collaborazione con la Villa Reale di Marlia, dimora di campagna di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone: a marzo biglietto ridotto per coloro che nei giorni infrasettimanali si presenteranno con il tagliando della Mostra delle Antiche camelie per visitare le sue stanze in stile impero e il parco monumentale.



