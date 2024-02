Stefano Massini a Pistoia con 'L'interpretazione dei sogni'

Stefano Massini è di scena a Pistoia, al Teatro Manzoni, il 17 e 18 febbraio prossimi con 'L'interpretazione dei sogni', spettacolo liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Freud.

Massini - primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, l'Oscar del teatro americano - porta a compimento, si spiega dal Manzoni, "il suo decennale lavoro su L'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, iniziato nel 2008 e costellato di prestigiose occasioni pubbliche, compresa la tappa intermedia del romanzo di grande successo pubblicato da Mondadori nel 2017 e tradotto in più lingue. Massini torna nel mondo di Freud con un testo completamente nuovo, mettendo il suo estro di narratore al servizio di uno spettacolo liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Freud. Un impressionante catalogo umano: sulla scena, fra le note di Enrico Fink (eseguite da Saverio Zacchei trombone e tastiere, Damiano Terzoni chitarre, Rachele Innocenti violino), prende forma un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di immagini e di possibili interpretazioni, in cui il pubblico si riconosce e ritrova".

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro di Roma in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano / Teatro d'Europa, si avvale delle scene di Marco Rossi, delle luci di Alfredo Piras, delle opere pittoriche di Walter Sardonini, del contributo in voce e video di Luisa Cattaneo e dei costumi e maschere di Elena Bianchini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA