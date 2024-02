Regione Toscana, 'si va verso la siccità ma le riserve tengono'

"Dal rapporto 2023 del Lamma emerge che stiamo per affrontare uno degli inverni più caldi degli ultimi anni e che veniamo dall'autunno più caldo del 1955.

E' di nuovo una stagione di record. Questo caldo ci dice che andiamo incontro, se non ci sono cambiamenti a oggi non previsti, a un periodo di siccità. Quindi si passa dalle alluvioni alle siccità". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Monia Monni, in occasione di una conferenza stampa a Firenze.

"Le riserve in questo momento ci garantiscono un livello di sicurezza accettabile - ha aggiunto Monni, parlando in particolare dell'invaso artificiale di Bilancino nel Mugello - ma dipende sempre da quanto dura la siccità".



