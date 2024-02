Fuga di ammoniaca in laboratorio chimica, evacuato l'Iti a Lucca

Evacuato il terzo piano della scuola Iti Fermi di Lucca, nel quartiere San Filippo. Fuori 85 persone tra studenti e insegnanti. Motivo, una perdita di ammoniaca nel laboratorio di chimica. Un professore e uno studente hanno avvertito bruciore agli occhi e sono stati portati all'ospedale cittadino San Luca per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il Nbcr, nucleo contrasto rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico e una squadra con l'Aps. Una volta sul posto i pompieri hanno riscontrato la presenza di vapori di ammonio nell'aria per cause in corso di accertamento.



