Danzainfiera firmata Pitti, 9000 ballerini e gala di stelle

Continua a crescere la rassegna Danzainfiera, entrata ufficialmente nel portafoglio di Pitti Immagine (che l'ha acquisita definitivamente nel settembre 2023) e pronta ad aprire la 18/a edizione, dal 23 al 25 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze. Un passaggio di proprietà che ha aggiunto sprint alla fiera: sono attesi 9.000 ballerini e 130 espositori, tra aziende di abbigliamento, negozi, scuole e compagnie di danza. Sono invece 270 gli eventi in programma, tanto che Pitti Inmagine ha previsto 14.500 posti nelle aule.

Non solo, l'organizzazione quest'anno ha lavorato alla realizzazione di uno spettacolo 'the gala', che porterà a Firenze étoile italiane e internazionali, in programma il pomeriggio del 24 febbraio (possibile prenotarsi online).

Organizzato da Francesco Volpe, prevede una scaletta che prende il via con l'esibizione dell'étoile della Scala Nicoletta Manni e suo marito Timofej Adrijashenko, poi Luisa Ieluzzi e Danilo Notaro, entrambi étoile del San Carlo di Napoli, poi 16 ballerini dell'Aterballetto e i Fresh'N'Clean, i ballerini di Popping che il grande pubblico ha visto a Tu Si Que Vales.

Arriverà anche la stella dell'american ballet theatre di New York, Daniil Simkin, che farà poi una masterclass. Ci saranno poi varie audizioni, molte internazionali, come quelle con la Jeoffrey Ballet School e la Abt Jacqueline Kennedy Onassis School di New York, oltre ad altre importanti scuole europee, e il Teatro Sistina con il suo direttore Massimo Romeo Piparo, insieme al coreografo Billy Mitchel e Rossella Brescia. Sarà anche lanciata una open call per giovani coreografi under 35: è il premio 600 Beats, organizzato da Pitti Immagine con EurAsia Dance Project International Network, assegnerà un premio in denaro al vincitore, che avrà la possibilità di sviluppare un suo progetto artistico. Poi master per insegnanti, stage e presentazioni, come quella di Nicoletta Manni che presenterà il suo libro 'La gioia di danzare'.



