A 3 anni chiuso su scuolabus, suona clacson e lo liberano

Un bambino di 3 anni è rimasto chiuso per circa due ore e mezzo in uno scuolabus a Gambassi Terme (Firenze) ma suonando da solo insistentemente il clacson del mezzo il piccolo è riuscito a farsi notare da una passante che ha immediatamente dato l'allarme. La donna ha chiesto aiuto al personale della scuola primaria che ha liberato il bambino. La vicenda è stata riportata stamani dal quotidiano La Nazione.

L'autista non si sarebbe accorto che il piccolo era ancora a bordo e aveva parcheggiato il mezzo nelle vicinanze di un istituto scolastico. Il piccolo è in buone condizioni di salute.

Da quanto riportato è rimasto dalle 8 alle 10.30 circa all'interno del mezzo. Dopo essere stato liberato, è stato portato a scuola - dove peraltro era diretto - e sono stati avvertiti i genitori. Il sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti ha fatto sapere che "l'amministrazione e gli uffici comunali preposti si sono immediatamente attivati per le necessarie verifiche e per individuare le responsabilità".





