Pooh in concerto al parco mediceo di Pratolino il 25/7

Pooh in concerto il 25 luglio al Parco mediceo di Pratolino, nell'ambito del Musart Festival Firenze. La tappa fiorentina rientra nel nuovo tour "Pooh - Amici X sempre Estate 2024", che prevede oltre 20 date.

I biglietti saranno disponibili da domani. Sarà l'occasione, spiega una nota, per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da "Amici per sempre" a "Tanta voglia di lei", da "Parsifal" a "Dammi solo un minuto", solo per citarne alcuni. "È tempo di ripartire e ci aspetta un'estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre - dichiarano i Pooh -. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi". Il concerto dei Pooh va ad aggiungersi ai già annunciati live di Loreena McKennitt (21/7) e Il Volo (22/7) nell'ambito del Musart Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA