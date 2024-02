Mostra di dipinti di Amintore Fanfani a 25 anni dalla morte

A 25 anni dalla morte Sansepolcro (Arezzo) ospita una mostra di dipinti di Amintore Fanfani, che nell'Aretino, a Pieve Santo Stefano era nato.

'Amintore Fanfani, pittore. Uno stile ancora attuale' è il titolo dell'esposizione ospitata dal 16 febbraio al 17 marzo al Museo civico. L'iniziativa è il primo degli eventi promossi per il 25/o dalla sua morte dal Comitato per le celebrazioni promosso dai Comuni di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro, Kairos, il circolo culturale Verso l'Europa, i centri studi Amintore Fanfani e La Voce, la Fondazione Archivio diaristico nazionale, con la presidenza di Giuseppe Fanfani, anch'egli politico e pittore come lo zio. Amintore Fanfani, si ricorda, è stato una personalità complessa e poliedrica: studioso di storia economica, costituente, ministro e capo del governo. Poi, si ricorda, "c'è il Fanfani più intimo, nascosto agli occhi pubblici, immerso in una solitudine artistica a cui si dedicò, con passione, fin da giovane: con la sagacia che lo ha sempre contraddistinto, si considerava bravo quanto Churchill pittore, altro grande appassionato di arte pittorica". La pittura fu per lui "un interesse autentico a cui si dedicò con impegno, rigore e costanza". "Dal figurativo iniziale all'astrazione degli ultimi anni, attraversando la fase dello spazialismo per arrivare a prove definibili evocative e molte prossime al simbolismo".

L'esposizione ora proposta a Sansepolcro permette "di ripercorrere un lungo tratto del suo cammino artistico e personale, svelando una spiritualità profonda e sorprendente sensibilità", come ricorda il senatore Pier Ferdinando Casini nella presentazione del catalogo della mostra. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dagli esordi pittorici negli anni Venti fino agli anni Novanta, spaziando dai paesaggi alle nature morte, alle vignette caricaturali sui personaggi dell'Assemblea Costituente.



