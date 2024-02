Lupa ferita per una trappola, soccorsa e liberata nel Fiorentino

Soccorsa, curata e poi rimessa in libertà dopo essere rimasta ferita a causa di una trappola per la cattura di animali selvatici nel territorio di Vaglia, nel Fiorentino. E' accaduto a un esemplare femmina di lupo, di circa tre anni, liberata oggi.

L'intervento è stato condotto dai militari del nucleo carabinieri forestale di Ceppeto e dai veterinari della Asl Toscana centro. Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino ai carabinieri di Borgo San Lorenzo sulla presenza di un esemplare di lupo rimasto ferito a causa di un laccio nel territorio di Vaglia. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato l'esemplare immobilizzato a terra, bloccato per un arto da un cavetto metallico. L'animale era ferito alla zampa posteriore sinistra e, nel tentativo di liberarsi, si era lacerato alcune dita. E' stato allertato il servizio veterinario della Asl che ha poi portato l'animale in ambulatorio per le cure del caso. Oggi poi la lupa è stata rimessa in libertà.

Riguardo alla trappola il cavetto è stato trovato lungo un sentiero percorso da animali, motivo per cui i militari hanno dedotto che fosse stato appositamente predisposto per la cattura di animali selvatici in modo non consentito, facendo così configurare il reato di esercizio della caccia con mezzi non consentiti.



