Calcio: Nardella, stadio Franchi sarà finito e tutto coperto

"Sono fiducioso che si troveranno le risorse in un modo o in un altro per completare i lavori del Franchi, che sarà sicuramente tutto finito e tutto coperto". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistato da Toscana Tv, a proposito del restyling dello stadio Artemio Franchi.

Sul futuro dell'impianto, ha aggiunto Nardella, "non sono preoccupato. Siamo stati bravi e determinati nel non arrenderci di fronte alle mille difficoltà e anche alle mille critiche. Con umiltà abbiamo lavorato, non siamo stati dietro alle polemiche, ci siamo concentrati sulle risorse che avevamo a disposizione, 150 milioni di euro, sul dato del Franchi come realtà che non può essere abbandonata nel quartiere di Campo di Marte come ad esempio è successo per anni a Roma con il Flaminio, sulla necessità di restaurare e rendere moderno lo stadio con i vincoli che il Ministero ha messo. Siamo andati avanti e abbiamo avuto ragione. Siamo riusciti a fare il concorso internazionale, abbiamo individuato un progetto vincente, abbiamo fatto la gara per affidare i lavori ed anche qui si sono presentate delle ditte molto capaci, tra l'altro anche referenziate, e cominceremo i lavori di demolizione propedeutici nei prossimi giorni".



