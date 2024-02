Al Politeama Pratese arriva lo spettacolo We will rock you

Lo spettacolo We will rock you, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, che ha collezionato 35.000 presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023, torna in Italia con nuove date nelle principali città fra le quali Prato: l'appuntamento e' per il 17 febbraio 2024 al Teatro Politeama Pratese, nell'ambito della rassegna di eventi musicali organizzati da Fonderia Cultart. I biglietti sono disponibili su ticketone.it Un rinnovato gruppo di performer, si spiega in una nota, è pronto a travolgere ancora una volta gli spettatori con tutta l'energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo. Prodotto per l'Italia da Claudio Trotta per Barley Arts, We will rock you si è dimostrato un grande successo di pubblico e critica, capace ogni volta di rinnovarsi, grazie alla storia visionaria e attuale che porta in scena e a una galleria di indimenticabili personaggi. "We will rock you anche quest'anno avrà il ritmo e l'incisività di sempre grazie alle meravigliose canzoni dei Queen che tessono il ritmo narrativo di tutta la storia e grazie alle voci incredibili degli artisti sul palco che sanno emozionare - ha detto la regista Michaela Berlini presentando la nuova stagione dello spettacolo -. La storia narrata in We will rock you cresce e si evolve insieme ai tempi che passano. Come in ogni edizione da me diretta, anche quest'anno ci saranno dialoghi diversi, battute nuove, poiché parte del testo è stato nuovamente rivisitato per renderlo aderente alla realtà in cui viviamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA