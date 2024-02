100 anni liceo Da Vinci di Firenze, convegno e testimonianze

Il bilancio di 100 anni di storia del liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze, il primo ad essere istituito in Toscana nel 1924, sarà tracciato nel corso del convegno in programma per venerdì 16 febbraio al Teatro della Compagnia del capoluogo toscano. Una intera giornata, aperta dai saluti istituzionali tra cui quelli del presidente della Regione Eugenio Giani e della vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, la cui prima parte sarà dedicata al lavoro compiuto dagli storici dell'Università di Firenze Monica Galfrè, Roberto Bianchi Giordano Lovascio e Lanfranco Rosso sul ruolo del liceo fiorentino nel Novecento, ed in particolare nei periodi tra il fascismo e la nascita della Repubblica ed in quello tra gli anni '50 e '70.

Riservata invece a memorie e testimonianze la sessione pomeridiana: si comincia con la première del docufilm 'Un secolo di futuro' della regista ed ex studentessa del Leonardo Da Vinci Irene Martini per proseguire con il racconto di Gianni Biagi, architetto ed ex studente dell'istituto, sul grande mosaico di Fernando Farulli realizzato nei primi anni Sessanta sulla facciata della scuola. Infine un omaggio, introdotto dalla giornalista Susanna Cressati e con letture degli studenti di Leonlab, a quattro grandi maestre del liceo che fin dai primi anni della sua nascita ha avuto eccellenze nel proprio corpo docente, gran parte delle quali donne.



