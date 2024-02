San Valentino, a Galleria Accademia viaggio tra le opere d'amore

Un viaggio che porta i visitatori alla scoperta delle opere che raccontano l'amore: si presenta così Art Inspires Love, l'iniziativa messa in campo, per il secondo anno, dalla Galleria dell'Accademia di Firenze per San Valentino, la festa degli innamorati. Tutte le coppie sono inviate a fotografarsi davanti alle stesse usando l'hashtag #artinspireslove, si spiega in una nota.

Nella Gipsoteca si trovano i ritratti in gesso del compositore ungherese Franz Liszt e di Marie Catherine Sophie de Flavigny, contessa d'Agoult, nota, come scrittrice, con lo pseudonimo di Daniel Stern, una donna libera e indipendente. I due furono amanti e dalla loro relazione, durata dal 1835 al 1839, nacquero tre figli. I loro busti, esposti uno di fianco all'altro, furono realizzati a Firenze da Lorenzo Bartolini, intorno al 1839, nell'ultimissimo periodo della loro unione.

Alla figura di Amore-Cupido, Bartolini ha dedicato molte delle sue sculture e qui, sempre nel salone della Gipsoteca, se ne trovano vari esempi tra cui un piccolo Amore, dalle delicate movenze, con un drappo appoggiato sul braccio destro, una reinterpretazione del tutto personale di un soggetto classico come questo, che lo scultore realizzò nel 1848. Ed ancora il Tavolo detto degli Amori o dei Genii, eseguita per Anatolij Demidov, la cui versione in marmo è al Metropolitan Museum of Art, a New York. Tanti altri sono i capolavori conservati nella Galleria che evocano l'amore.



