'Sei Nell'anima', il biopic su Gianna Nannini su Netflix

Si intitola come una delle sue canzoni più belle e famose 'Sei nell'anima' ed è un lungometraggio ispirato alla vita e alla carriera dell'icona del rock italiano, Gianna Nannini che sbarca su Netflix il 4 maggio, scritto da Cinzia TH Torrini che è anche dietro la macchina da presa, e Cosimo Calamini insieme a Donatella Diamanti e alla stessa Gianna Nannini e tratto dall'autobiografia dell'artista, 'Cazzi Miei', pubblicata per Mondadori nel 2016. Sei nell'anima è prodotto da Indiana Production con protagonista Letizia Toni, toscanissima anche lei ma di Pistoia, nei panni dell'icona del rock femminile italiano nata a Siena. Nel cast tra gli altri troviamo anche Andrea Delogu nei panni di una giovane Mara Maionchi sua produttrice insieme a Claudio Fabi nella prima parte della carriera. Fanno parte del cast, anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani.

Un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent'anni raccontati partendo dall'infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l'anno 1983. Sei nell'anima accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica.

Un'artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto.



