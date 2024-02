Camionista in autostrada con tasso alcol 7 volte sopra limite

Camionista sorpreso dalla Polizia di Stato con il tasso alcolemico di 7 volte superiore a quello consentito. E' successo in piena notte nei pressi di Firenze, sull'autostrada all'area di servizio "Bisenzio est". Qui la Polstrada ha controllato un autotrasportatore 45enne, rumeno, alla guida di un Tir con rimorchio che circolava col tasso alcolemico di ben 7 volte superiore al limite previsto, mentre l'obbligo per i conducenti professionali è di essere a zero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA