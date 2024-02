Scoperta cocaina nel container di banane sbarcato a Livorno

Sequestro di cocaina all'interporto di Livorno: 25 panetti di cocaina pura proveniente da Sud America, per un peso di 27 chili complessivi, sono stati individuati e sequestrati dai funzionari del reparto antifrode dell'ufficio delle Dogane di Livorno e dai finanzieri del gruppo di Livorno. I narcotrafficanti, si spiega, hanno cercato di sfruttare i traffici commerciali leciti per nascondere 25 panetti di cocaina all'interno di un container frigo proveniente dall'Equador, arrivato al porto di Livorno e che era stato stoccato presso l'interporto di Collesalvetti-Guasticce. I panetti di cocaina, si spiega, erano nascosti nella zona motore del contenitore frigo.

Lo stupefacente è risultato di "assoluta purezza, come confermato dalle analisi effettuate dal locale Laboratorio chimico" dell'Agenzia delle Dogane, "e quindi di alto valore, atteso che sarebbe stato tagliato con altre sostanze anche 4 volte": avrebbe "fruttato alla criminalità organizzata oltre 100mila dosi per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro". Lo stupefacente verrà distrutto in un inceneritore in Toscana.



