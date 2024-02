Malesseri a scuola, 21 in ospedale, forse spray al peperoncino

I vigili del fuoco sono intervenuti stamani poco prima delle 9.30 l'Istituto di istruzione superiore Morante - Ginori Conti, in via Chiantigiana a Firenze su richiesta del personale sanitario, per il campionamento dell'aria all'interno dei locali della scuola, in seguito al malore per difficoltà respiratoria e irritazione di alcuni studenti e di professori per probabile sostanza urticante. Effettuata anche l'evacuazione dell'istituto secondo il piano di sicurezza interno. I Vigili del fuoco intervenuti anche con il Nucleo biologico chimico radiologico, hanno effettuato i rilievi strumentali all'interno dei locali che hanno riportato esito negativo: l'ipotesi sulla cause è che sia stato spruzzato, all'intero dell'istituto, spray al peperoncino, l'apertura delle finestre ha poi probabilmente fatto disperdere la sostanza urticante.

A seguito dei malesseri sarebbero 21, secondo quanto appreso, le persone portate in ospedale, tutte in codice verde. In particolare in sette sono al Meyer - nessuno è grave e la situazione è in via di risoluzione secondo quanto appreso -, nove all'ospedale Santa Maria Annunziata e cinque a Santa Maria Nuova. Alla scuola, insieme al personale sanitario e i Vigili del fuoco intervenuti anche i carabinieri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA