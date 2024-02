Ad aprile debutta la rassegna 'Primavera Fiesolana'

Non solo 'Estate Fiesolana': da quest'anno il festival propone anche la 'Primavera Fiesolana' e l''Autunno Fiesolano', due nuove rassegne indoor di musica, teatro, cinema e contaminazione di generi in programma al Teatro di Fiesole (Firenze).

L'obiettivo, si spiega, è creare un continuum nell'offerta culturale di Fiesole, oltre che un'estensione fisica e temporale delle iniziative del Teatro Romano di Fiesole. La prima edizione della 'Primavera Fiesolana', in programma dal 6 al 24 aprile, avrà tra gli ospiti Tullio Solenghi, Massimo Cirri e Peppe Dell'Acqua, Roberto Mercadini, Saverio Tommasi, Remo Anzovino, Roberto Abbiati, Alessandro Quarta, Francesco Maccianti e Camerata Fiesolana. In cartellone ci sono undici serate tra intrattenimento, teatro d'impegno civile e di narrazione, jazz, classica, musica contemporanea e multidisciplinarietà.



