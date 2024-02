Udu, ci hanno impedito di manifestare a cerimonia Ateneo Firenze

"Trattenuti" dalle forze dell'ordine "per evitare proteste" in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di Firenze a cui stamani ha preso parte anche il presidente della Reubblica Sergio Mattarella. Lo affermano in una nota gli studenti dell'Unione degli universitari.

"Come Udu Firenze - spiegano -avevamo programmato di manifestare in modo pacifico e silenzioso la nostra opinione verso le degradanti condizioni in cui versa la comunità studentesca. Per questo, avevamo preparato dei fogli A3 riportanti slogan e anche citazioni del Presidente della Repubblica circa l'importanza del diritto allo studio. In qualche modo, la segreteria della rettrice è venuta a sapere delle nostre intenzioni e ha informato la Digos, la quale ha provveduto a scortare i nostri rappresentanti e il nostro senatore accademico fuori dal teatro, impedendoci così di partecipare all'evento". "Sono stati requisiti i documenti di identità e i rappresentanti sono stati trattenuti dalle 10:30 alle 12:30 - prosegue la nota -, con la possibilità di andare in bagno dopo un'ora sotto scorta. Alle ripetute richieste di spiegazioni, gli agenti in servizio continuavano a rispondere che stavano ancora procedendo ai controlli delle identità".

"Il comportamento delle polizia è inaccettabile" il commento di Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell'Udu che aggiunge: "Valuteremo con il nostro legale se sporgere denuncia per sequestro di persona". Per Piredda, "quanto successo ci ricorda l'episodio della Scala di Milano. A Firenze è bastato tentare di esporre un cartello per venire allontanati e trattenuti per due ore dalla polizia": "Chiediamo immediatamente chiarimenti di quanto successo alla rettrice Petrucci, al ministro Piantedosi e alla ministra Bernini che, tra l'altro, era presente" alla cerimonia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA