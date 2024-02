John Fogerty in concerto al Lucca Summer Festival

John Fogerty, ex leader dei Creedence Clearwater Revival, sarà sul palco del Lucca Summer Festival, il 16 luglio. L'artista statunitense torna così, a distanza di 15 anni dalla sua precedente partecipazione, sul palco di piazza Napoleone.

Fogerty, spiega una nota, è un vero e proprio tesoro americano: ha vinto un Grammy ed è stato inserito nella Rock & roll hall of fame e nella Songwriters hall of fame. È l'unico musicista ad essere stato inserito nella Baseball hall of fame per la sua canzone "Centerfield", un punto fermo negli stadi di baseball di tutti gli Stati Uniti.

Nel 2019 Fogerty ha festeggiato i 50 anni di carriera con un tour mondiale. Il suo spettacolo più recente, "My 50 year trip", un tributo al 50mo anniversario di Woodstock, presenta una raccolta di successi dei Creedence Clearwater Revival, comprese le canzoni della scaletta della sua esibizione al leggendario festival musicale di Woodstock nel 1969, tra le altre preferite dai fan.



