Spaccata in pizzeria a Firenze, 2 arresti e 2 minori denunciati

Sorpresi a rubare dopo una 'spaccata' in una pizzeria di Firenze, due 19enni sono stati arrestati in flagranza, mentre per due minorenni è scattata la denuncia. I ragazzi, tutti fiorentini, sono accusati di furto aggravato. A dare l'allarme la notte scorsa è stato il proprietario del locale che ha notato attraverso le telecamere di sorveglianza la presenza di quattro persone nella pizzeria, all'interno del comprensorio sportivo di Bellariva.

Quattro pattuglie dei carabinieri sono intervenute sul posto e i quattro ragazzi hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati. Con loro avevano la refurtiva: varie bottiglie di alcolici, alcune delle quali in parte già consumate, e prodotti alimentari. In base a una prima ricostruzione, i giovani avrebbero spaccato una finestra per intrufolarsi nella pizzeria.

I due minorenni sono stati denunciati e affidati alle famiglie.





