Morto Battman, cane antidroga dei Carabinieri di Firenze

I Carabinieri di Firenze perdono Battman, cane antidroga che col suo fiuto, in quasi 8 anni di attività, ha consentito di far sequestrare quasi 800 chili di stupefacenti, per lo più hashish ma pure marijuana e cocaina, e di far arrestare 126 persone. Battman, pastore tedesco di 9 anni, è morto per un male incurabile, si spiega dall'Arma.

L'animale ha prestato servizio presso il nucleo cinofili di Firenze come cane per la ricerca di sostanza stupefacenti dal 2016 all'inizio di quest'anno. Insieme al suo conduttore, al quale era stato assegnato nel 2016, quando aveva un anno, "hanno formato un binomio eccezionale - ricordano i Carabiieri -.

Quello tra cane e conduttore è un binomio indissolubile e quando il cane, per ragioni di età, smette di lavorare per le forze dell'ordine, solitamente viene adottato dallo stesso conduttore.

Queste era questa l'intenzione dell'addestratore di Battman che però, non ha potuto farlo". A Battman e al suo conduttore assegnati anche più riconoscimenti per il servizio svolto.





