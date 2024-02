'Firenze - Kyiv e ritorno', in mostra gli scatti di Listri

Un ciclo di opere fotografiche dedicate alle bellezze architettoniche e artistiche di Kyiv, dove gran parte del patrimonio storico e artistico è a rischio di sopravvivenza. E' 'Firenze - Kyiv e ritorno', mostra degli scatti realizzati da Massimo Listri, a cura di Sergio Risaliti, che sarà inaugurata domani nella sala d'Arme di Palazzo Vecchio.

L'esposizione, spiega il Comune, vuole essere anche l'omaggio di Firenze alla capitale dell'Ucraina, con cui è gemellata dal 1967.

Le foto in mostra - di cui dodici esposte come quadri antichi su cavalletti, le altre proiettate sulle pareti - , nonostante il sanguinoso conflitto in corso, non sono immagini di guerra, di distruzione di teatri e biblioteche, di case e scuole, di feriti e morti. "E' una scelta precisa quella che fa Massimo Listri con queste foto - commenta il sindaco Dario Nardella -: immagini che ad una prima occhiata frettolosa sono apparentemente senza tempo e senza spazio ma che, ad uno sguardo più attento e approfondito, svelano tutta l'angoscia che accompagna da due anni l'invasione russa in Ucraina. Un enorme teatro con sedute di velluto rosso completamente vuoto, centinaia di foto di donne e uomini raccolte insieme in un tetro collage di caduti, luoghi sacri sviscerati di ogni religione, lussuosi saloni delle feste fermatisi prima dell'ultimo ballo, scorte di pane pronto ad essere distribuito, opere d'arte coperte, sacchi di sabbia che cercano riparo dall'orrore. Una guerra senza protagonisti e senza sangue ma che si intravede incombente dalle immagini di Listri".



