Igudesman Joo su palco dell'Ort per il Carnevale

Il duo, Aleksey Igudesman al violino e Hyung-ki Joo al pianoforte, torna dopo otto anni, per le festivita' di Carnevale, sul palco dell'Ort pronti a far sorridere il pubblico combinando umorismo, musica classica e cultura pop.

Il nuovo spettacolo dedicato a Sergej Rachmaninoff farà tappa in cinque teatri toscani: si partira' da Empoli (Firenze) l'8 febbraio e si finira' al Teatro Verdi di Firenze martedì grasso (13 febbraio) passando per il Teatro Garibaldi di Figline (Firenze) venerdi' 9, il Teatro Moderno di Grosseto sabato 10 e il Teatro Politeama di Poggibonsi (Siena) il 12 febbraio.

I loro video su YouTube toccano i 50 milioni di contatti. I loro spettacoli funzionano bene sia nelle sale da concerto sia davanti a 18 mila fan in uno stadio, si spiega in una nota.

Aleksey e Hyung-ki si sono conosciuti da bambini nelle aule della Yehudi Menuhin School, in Gran Bretagna, sono diventati presto ottimi amici, compagni di avventure teatral-musicali e (sulle orme di Victor Borge e Dudley Moore) hanno coltivato il sogno di rendere la classica accessibile a un pubblico sempre più vasto. Da vent'anni fanno ridere con show, dove spesso hanno fatto irruzione star della classica, leggende del cinema e del pop-rock tipo Roger Moore e Gidon Kremer, Robin Gibb dei Bee Gees e John Malkovich, i Simple Minds e Viktoria Mullova, Yuja Wang e Midge Ure degli Ultravox.

Con Igudesman & Joo sul palco dell'Ort ci sara' la multi percussionista e compositrice Lucy Landymore che li affianchera' nel nuovo show Rachmaninoff Will Survive, omaggio al compositore russo Sergej Rachmaninoff in occasione dei cento cinquant'anni dalla nascita, festeggiati nel 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA